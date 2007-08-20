Украине нарисуют большой герб

Кабинет Министров Украины постановлением № 1044 от 15 августа 2007 года утвердил Положение о Комиссии по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на Правительственном портале.

Согласно постановлению, Комиссия по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины является консультативно-совещательным органом при Кабинете Министров Украины, созданным в соответствии с распоряжением Кабинета Министров № 283 от 16 мая 2007 года с целью обеспечения проведения квалифицированной и объективной экспертизы проектов эскизов большого Государственного Герба Украины.

Основным заданием Комиссии является отбор проектов эскизов, поданных на конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины, и определения его победителей.

Согласно положению, Комиссия принимает участие в разработке программы и условий проведения конкурса, в частности требований к проектам эскизов большого Государственного Герба Украины и критериев их оценки, рассматривает и проводит экспертизу проектов эскизов, поданных на конкурс, осуществляет их отбор, подбивает итоги и определяет победителей конкурса, определяет лучший эскиз.

Комиссию будет возглавлять вице-премьер-министр Украины. В состав Комиссии входят министр культуры и туризма и министр юстиции, представители центральных органов исполнительной власти, других государственных органов, научных учреждений, высших учебных заведений, а также творческих союзов (по согласию).

Персональный состав Комиссии будет утверждаться Кабинетом Министров Украины, а ее деятельность будет осуществляться на общественных началах. При этом члены Комиссии не имеют права консультировать участников конкурса.

Комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов членов, присутствовавших на заседании Комиссии. В случае равного распределения голосов решающим является голос председателя на заседании.

Решение Комиссии относительно итогов конкурса принимается тайным голосованием двумя третями голосов членов, присутствовавших на заседании Комиссии.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению Кабинета Министров № 283 от 16 мая 2007 года, Министерство культуры и туризма до 1 августа 2007 года должно было подготовить Положение о Комиссии по подготовке и проведению конкурса на лучший большой Государственный Герб Украины, до 1 сентября 2007 года – разработать и утвердить условия проведения конкурса.

Конкурс на лучший большой Государственный Герб Украины будет проводиться на протяжении 2007-2008 гг.

До 1 февраля 2009 года Министерство культуры и туризма должно подать Министерству юстиции предложения по результатам конкурса для учета их во время разработки законопроекта о большом Государственном Гербе Украины.

На протяжении двух месяцев после поступления соответствующих предложений Министерство юстиции должно разработать и подать на рассмотрение Кабмина законопроект о большом Государственном Гербе Украины.

Согласно распоряжению, возглавит Комиссию по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК. В состав комиссии включены министр культуры и туризма Юрий БОГУЦКИЙ, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, а также представители Секретариата Президента, высших органов исполнительной власти, научных учреждений.