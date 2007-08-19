Цушко уходит в отпуск

Министр внутренних дел, кандидат в народные депутаты от Социалистической партии Украины Василий ЦУШКО с 24 августа уходит в предвыборный отпуск.

Об этом он сегодня сообщил РБК-Украина.

По его словам, он завтра примет участие в заседании по итогам работы МВД за 7 месяцев 2007 г., которое пройдет в Днепропетровске. Кроме того, В.ЦУШКО добавил, что в среду, 22 августа, он примет участие в заседании правительства.