Цушко уходит в отпуск
20:03, 19 августа 2007Политика
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Завтра - командировка в Днепропетровск
Министр внутренних дел, кандидат в народные депутаты от Социалистической партии Украины Василий ЦУШКО с 24 августа уходит в предвыборный отпуск.
Об этом он сегодня сообщил РБК-Украина.
По его словам, он завтра примет участие в заседании по итогам работы МВД за 7 месяцев 2007 г., которое пройдет в Днепропетровске. Кроме того, В.ЦУШКО добавил, что в среду, 22 августа, он примет участие в заседании правительства.
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