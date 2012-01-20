Киселев ответил на претензии «Батькивщины»
Рассказал, кого пригласил на программу
Ведущий программы «Большая политика» Евгений КИСЕЛЕВ заявляет, что пригласил на свою программу ньюзмейкеров главных тем этой недели.
Об этом он заявил в комментарии УНИАН.
«Что касается сегодняшних гостей моей передачи – они ньюзмейкеры этой недели. Для любого СМИ электронного, печатного, он-лайнового получить интервью с только что назначенным министром финансов, и с только что вернувшимся из Москвы со сложнейших переговоров с «Газпромом» министром энергетики, главным переговорщиком этих переговоров, которые имеют судьбоносное, я не преувеличиваю, значение для Украины – это большая удача», - сказал Е.КИСЕЛЕВ.
Он подчеркнул, что любое СМИ, получив такую возможность, будет «снимать с верстки» любые другие материалы.
В то же время Е.КИСЕЛЕВ отметил, что один из руководителей БЮТ Сергей СОБОЛЕВ действительно был приглашен на программу, однако создатели «Большой политики» извинились перед ним и сообщили, что тема, которую должны были с ним обсуждать, будет перенесена на один из ближайших выпусков.
«Я, честно говоря, решительно не понимаю, кто и зачем в пресс-службе «Батьківщины» в который раз пытается испортить отношения с программой «Большая политика» и со мной лично. По-моему, это абсолютно должно быть невыгодно уже не в первый раз выступать со лживыми, неумными и по-сути непрофессиональными заявлениями», - сказал Е.КИСЕЛЕВ.
По мнению ведущего, давать оценку программе, которая еще не была в эфире, - это «абсолютно совковое нечто: я эту книжку не читал, но гневно осуждаю».
Как известно, сегодня пресс-служба партии «Батьківщина» распространила информацию о том, что представителям оппозиции отказали в участии в политическом ток-шоу «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер». Вместе с тем на эфир приглашены министр топлива и угольной промышленности Юрий БОЙКО и министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.