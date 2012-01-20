Киселев ответил на претензии «Батькивщины»

Ведущий программы «Большая политика» Евгений КИСЕЛЕВ заявляет, что пригласил на свою программу ньюзмейкеров главных тем этой недели.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Что касается сегодняшних гостей моей передачи – они ньюзмейкеры этой недели. Для любого СМИ электронного, печатного, он-лайнового получить интервью с только что назначенным министром финансов, и с только что вернувшимся из Москвы со сложнейших переговоров с «Газпромом» министром энергетики, главным переговорщиком этих переговоров, которые имеют судьбоносное, я не преувеличиваю, значение для Украины – это большая удача», - сказал Е.КИСЕЛЕВ.

Он подчеркнул, что любое СМИ, получив такую возможность, будет «снимать с верстки» любые другие материалы.

В то же время Е.КИСЕЛЕВ отметил, что один из руководителей БЮТ Сергей СОБОЛЕВ действительно был приглашен на программу, однако создатели «Большой политики» извинились перед ним и сообщили, что тема, которую должны были с ним обсуждать, будет перенесена на один из ближайших выпусков.

«Я, честно говоря, решительно не понимаю, кто и зачем в пресс-службе «Батьківщины» в который раз пытается испортить отношения с программой «Большая политика» и со мной лично. По-моему, это абсолютно должно быть невыгодно уже не в первый раз выступать со лживыми, неумными и по-сути непрофессиональными заявлениями», - сказал Е.КИСЕЛЕВ.

По мнению ведущего, давать оценку программе, которая еще не была в эфире, - это «абсолютно совковое нечто: я эту книжку не читал, но гневно осуждаю».

Как известно, сегодня пресс-служба партии «Батьківщина» распространила информацию о том, что представителям оппозиции отказали в участии в политическом ток-шоу «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер». Вместе с тем на эфир приглашены министр топлива и угольной промышленности Юрий БОЙКО и министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.