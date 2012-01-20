Гриценко: России Украина по частям не нужна

России не удастся втянуть Украину в Таможенный союз, убежден лидер партии «Гражданская позиция», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как сообщает сайт А.ГРИЦЕНКО, он отметил, что Таможенного союза не хочет украинское общество, оппозиция и даже власть.

«Команда ЯНУКОВИЧА уже поняла, к сожалению, поздно, что Россия решительно, временами агрессивно отстаивает свои интересы. России Украина частями не нужна – она нужна полностью», - объяснил А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в 2010 году пошел на уступки и россиян запустили в стратегические отрасли украинской экономики.

«То Россию не удовлетворило. Они поблагодарили и забыли, никаких шагов навстречу Украине – в пересмотре формулы цены, газового контракта и всего прочего они не сделали и не собираются делать», - добавил А.ГРИЦЕНКО.