Не согласен со школьными оценками? Пройди независимый тест

В среду, 31 мая, и субботу, 3 июня, свыше 40 тысяч выпускников школ по всей Украине будут проходить независимое тестирование.

Как сообщили УНИАН в Украинском центре оценки качества образования Министерства образования и науки, нынешнее независимое оценивание будет проходить в 4 селах, 9 поселках городского типа, 59 городах Украины.

Тестирование будут проходить по трем предметам: украинскому языку (31 мая), математике и истории (3 июня). Оценить свои знания независимо от школьных выпускных экзаменов решила одна десятая часть выпускников Украины, которые зарегистрировались в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО). В следующем году независимое тестирование станет обязательным для всех выпускников Украины.

По словам директора УЦОКО Лилии ГРИНЕВИЧ, Центр впервые будет оценивать такое количество учеников одновременно, а выпускники впервые имеют дополнительную возможность засчитать полученные результаты за тестирование как государственную итоговую аттестацию и одновременно как вступительный экзамен в высшие учебные заведения, потому что в этом году приемные комиссии в институтах и университетах обязаны принимать сертификат с оценкой тестирования от абитуриента.

Внешнее независимое оценивание проходит одновременно по всей стране, без перерыва, и осуществляется в форме письменного тестирования с соблюдением одинаковых требований и условий для всех его участников.

Процедура проведения тестирования:

Если ученик придет в аудиторию/класс после начала тестирования, ему не разрешат принять в нем участие. Тестирование начинается в 11.00 утра. На место тестирования его участники должны прийти по меньшей мере за 30 минут до начала. Детей из отдаленных районов в областях в пункты тестирования будут довозить автобусами.

Без приглашения и паспорта ученику не разрешат принять участие во внешнем оценивании. Кроме этого, он должен иметь при себе капиллярную или гелевую ручку с чернилами/пастой насыщенного черного цвета. Приглашение, его на этой неделе выдавали в школах всем зарегистрированным участникам тестирования, подтверждает участие выпускника во внешнем оценивании и является пропуском в помещение, где проводят тестирование. Ученик также должен иметь при себе паспорт/свидетельство о рождении.

Учеников в аудиторию пригласит инструктор, который укажет каждому место в ней. Ученику запрещено меняться местом с другим участником внешнего оценивания. На решение тестовых заданий и творческой работы по языку и математике участник тестирования будет иметь 135 минут, на ответы теста по истории – 90 минут.

Во время тестирования его участникам нельзя есть и выходить из аудитории, общаться с другими его участниками, запрещено пользоваться какими-либо материалами или пособиями, а также бумагой, карандашами, пейджерами, книгами, маркерами, плеерами с наушниками, мобильными телефонами, любыми электронными и фотографическими средствами. Если у ученика возникла проблема, к нему подойдет инструктор, чтобы помочь, но вопросы, которые касаются содержания заданий, ученики ставить не могут. За ходом тестирования в аудитории наблюдает инструктор – учитель или преподаватель, который прошел соответствующее обучение для этой работы.

Лица, которые сопровождают учеников, не могут находиться в помещении, где проходит тестирование. Возле пунктов тестирования будут дежурить милиционеры и кареты скорой помощи.

В каждой аудитории, где проходит тестирование, стоит стул для общественного наблюдателя. Общественным наблюдателем может быть представитель родительского комитета или журналист. Он наблюдает за проведением внешнего оценивания и не может вмешиваться в ход работы в аудитории. Журналисты имеют право проводить съемку до момента объявления работы учеников над тестом. Если во время проведения тестирования общественный наблюдатель вышел из аудитории, он не имеет права возвращаться, чтобы не отвлекать внимание участников тестирования.

Инструктор может лишить ученика права проходить тестирование и выпроводить из аудитории за: попытку сдавать тест за другого участника тестирования, использование каких-либо пособий, связанных с предметом тестирования, нарушение дисциплины, попытку предоставить или получить помощь, общение во время тестирования в любой форме с другим лицом относительно содержания теста, попытку вынести тестовые задания из аудитории, где проводится тестирование, опоздание на начало тестирования, попытку покинуть комнату без разрешения во время тестирования, нарушение правил поведения, отмеченных в инструкции или записанных в материалах внешнего оценивания.

Результаты сложения теста могут быть аннулированы, если будут нарушены правила прохождения внешнего оценивания, на основании информации, которую инструктор вносит в протокол.

Если процедура тестирования была нарушена, ученик имеет право подать жалобу в тот же день в апелляционную комиссию. Адрес комиссии указан на приглашении ученика.

В 14.00 тестовые работы учеников, кодированные при помощи штрих-кодов и вложенные в специальные пластиковые пакеты, работники Государственной службы специальной связи забирают с пункта тестирования и спецсвязью доставляют в Украинский центр оценивания качества образования в Киеве. Спецсвязь обеспечивает охрану целостности пакета с секретными материалами и его содержания. Пакет считают невредимым, если с одной стороны (там, где нанесена линия разреза) он сплошной, а с других сторон есть полоса с надписью: «Украинский центр оценивания качества образования». Отсутствие такой полосы хотя бы на одном из указанных мест пакета свидетельствует о том, что его незаконно открыли до тестирования, а затем запаяли и принесли в аудиторию.

Результаты внешнего оценивания обрабатывают по такой схеме: бланки, в которые участники тестирования вносили ответы на задание закрытой формы (ответы на тесты по языку, математике, истории), сканируют и обрабатывают с помощью компьютерной программы. Открытые задания с развернутым ответом (творческая работа по языку и математике) проверяют два или три независимых экзаменатора по единым критериям и схемам оценивания. В состав групп независимых экзаменаторов (400 специалистов по украинскому языку, 200 специалистов по математике) Центр приглашает опытных учителей школ, преподавателей вузов, которые прошли предварительную подготовку. Работы участников тестирования они получают закодированными.

Все люди, которые имели или имеют отношение к подготовке материалов тестирования несут уголовную и финансовую ответственность за неразглашение информации.

Информацией о результатах тестирования могут воспользоваться лишь его участники, то есть выпускники. Ученик сам решает, сообщать свою оценку дирекции школы или нет. В школе выпускник получает сертификат Украинского центра оценивания качества образования, в котором будет указан его результат. По желанию ученика результат внешнего оценивания может быть засчитан как балл государственной итоговой аттестации (выпускной экзамен по предмету), а также как результат вступительного экзамена в высшие учебные заведения.

Украинский центр оценивания качества образования приглашает представителей средств массовой информации осветить независимое тестирование. Об условиях аккредитации, правилах поведения для журналистов на пунктах тестирования, процедуре тестирования можно узнать на веб-сайтах: www.ukrtest.org, www.edu.kiev.ua. Аккредитация будет продолжаться до 16.00 понедельника, 29 мая.