8 адвокатов по делу Луценко дадут пресс-конференцию в УНИАН

Сегодня в 12.30 в УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится срочная пресс-конференция адвокатов по уголовному делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Тема пресс-конференции: «Нарушение прав и свобод подсудимых в судебном деле, истязания в суде».

Участие в пресс-конференции примут адвокаты Ю.ЛУЦЕНКО: Алексей БАГАНЕЦ, Игорь ФОМИН, Игорь БАЛИК, Оксана ДЫТЫНКО, а также адвокат бывшего водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА Сергей ПОЛИЩУК, адвокаты бывшего сотрудника МВД Владимира ТАРАСЕНКО Станислав СЕРГА и Анатолий КАЛИНЮК, адвокат Олега ПАВЛЕНОВА Александр ТЕРЕЩУК.