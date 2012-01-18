Источник в СБУ подтвердил, что медкарточку Тимошенко изымали

Медицинская карточка экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО изымалась для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела относительно нарушений в деятельности компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).

Этот факт подтвердил корреспонденту УНИАН информированный источник в СБУ, комментируя соответствующую информацию, которую сделал в СМИ начальник следственного отдела СБУ в Харьковской области Николай ГРАБИК.

«Следователь является процессуально независимым лицом, и если он об этом говорит, то точно владеет информацией, и она отвечает действительности», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 17 января первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Государственная налоговая служба 13 января изъяла медицинские документы Ю.ТИМОШЕНКО из клиники «Медиком».

Он уточнил, что речь идет об амбулаторной карточке Ю.ТИМОШЕНКО и других материалах, которые подтверждают процедуры лечения экс-премьера на протяжении последних 10 лет.

«Угрожая выемками и проверками финансового состояния учреждения, других, как они считают, недостатков, которые они могут найти, они заставили врачей выдать медицинские документы на Юлию ТИМОШЕНКО», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Сегодня председатель ГНСУ Александр КЛИМЕНКО не подтвердил и не опроверг информацию о том, что работники налогового ведомства изъяли материалы о медицинском обследовании экс-премьер-министра.

Справка УНИАН. В октябре СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

В начале ноября Государственная налоговая служба возобновила расследование по четырем уголовным делам относительно деятельности корпорации ЕЭСУ, в которых фигурирует Ю.ТИМОШЕНКО. Эти дела позже были объединены в одно производство.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В июне прошлого года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.