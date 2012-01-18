Министерство финансов возглавил Хорошковский

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил на должность министра финансов Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Другими указами Президент освободил от должности руководителя Минфина Федора ЯРОШЕНКО, а с должности председателя Службы безопасности Украины – В.ХОРОШКОВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ принял заявление об отставке министра финансов Ф.ЯРОШЕНКО.

По данным пресс-службы Президента, руководитель Минфина обратился к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой освободить его от должности по собственному желанию во время сегодняшней встречи.

«Посоветовавшись с премьер-министром, я попросил Президента освободить меня от должности министра финансов по собственному желанию. Глава государства поддержал мое предложение. Я написал заявление по собственному желанию», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО после завершения встречи.

В.ХОРОШКОВСКИЙ с марта 2010 года занимал должность председателя СБУ.

Как сообщал УНИАН, еще в октябре прошлого года источник "КоммерсантЪ-Украина» в правительстве утверждал, что для нынешнего главы СБУ Валерия Хорошковского готовят кресло министра финансов. По словам источника, Хорошковский должен будет завершить реформу, объединив налоговое и таможенное ведомства в структуре Минфина.