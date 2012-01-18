Посол Франции: Тимошенко очень храбрая, но есть обеспокоенность...

Посол Франции по правам человека Франсуа ЗИМЕРЕ обеспокоен условиями содержания экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии в Харькове и состоянием ее здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ф.ЗИМЕРЕ заявил журналистам, которые собрались возле Качановской колонии.

«Она очень храбрая, но существует определенная обеспокоенность относительно условий пребывания здесь и состоянием ее здоровья», - сказал посол.

Он добавил, что Франция и Европейский суд по правам человека уже выразили свою обеспокоенность по поводу ситуации с Ю.ТИМОШЕНКО.

На уточняющий вопрос журналистов о его личном отношении к уголовным делам в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, Ф.ЗИМЕРЕ подчеркнул, что «не ставит целью кого-то обвинять», поскольку прибыл в Украину только с тем, чтобы собрать информацию о Ю.ТИМОШЕНКО.