Еще один свидетель стал на сторону Луценко

Бывший заместитель экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, начальник Главного штаба МВД Михаил ВЕРБЕНСКИЙ отмечает, что не получал от Ю.ЛУЦЕНКО никаких незаконных приказов, указаний или поручений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ВЕРБЕНСКИЙ сказал сегодня на допросе в качестве свидетеля в Печерском районном суде Киева, который рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам экс-начальника штаба, празднования Дня милиции в национальном дворце «Украина» проходили еще в советское время.

«Празднования Дня милиции во дворце «Украина» - они проводились традиционно десятки лет и во времена Советской Украины, и во времена независимости, поскольку там зал был наиболее приспособлен», - сказал он.

В то же время, М.ВЕРБЕНСКИЙ заметил, что план подготовки к празднованию Дня милиции был согласован многими департаментами МВД и когда поступил ему на подпись, то никаких замечаний к нему не было. Свидетель также отметил, что, в отличие от других подобных мероприятий, планом празднования Дня милиции не предусматривались фейерверки, банкеты, фуршеты или другие развлекательные мероприятия.

Кроме того, отвечая на вопрос стороны защиты Ю.ЛУЦЕНКО относительно эпизода зачисления водителю экс-министра Леониду ПРИСТУПЛЮКУ гражданского стажа работы в общий стаж работы в МВД, М.ВЕРБЕНСКИЙ сообщил, что такая практика существовала также еще во времена УССР, а что касается времен Независимости Украины, то нормативно такие действия не урегулированы, следовательно, по его словам, человек обращался к руководству МВД с просьбой засчитать ему гражданский стаж, а затем этот вопрос согласовывался с Кабинетом министров.

Отвечая на вопрос Ю.ЛУЦЕНКО относительно законности получения Л.ПРИСТУПЛЮКОМ жилья в Киеве, свидетель сказал, что в МВД еще до назначения Ю.ЛУЦЕНКО министром существовала такая практика - и она не противоречила закону, - когда лицу, принимающемуся на службу в центральный аппарат МВД и не имеющему жилья в столице, внеочередного предоставляется жилье.

В то же время, М.ВЕРБЕНСКИЙ заверил, что никаких приказов, указаний или поручений незаконного характера от Ю.ЛУЦЕНКО не получал.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у его дома в Киеве. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

Ему было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, приведших к тяжелым последствиям).

Среди прочего Генеральная прокуратура обвиняет экс-министра внутренних дел в нецелевом использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2008-2009 гг.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО обвиняется в незаконном оформлении на работу в МВД личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.