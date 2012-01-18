У Кличко спрашивают, почему власть покрывает прогулы Черновецкого

Партия «УДАР Виталия Кличко» призывает Администрацию Президента, Верховную Раду Украины, Кабинет министров и Киевскую городскую государственную администрацию обратить внимание на хроническое отсутствие мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на рабочем месте и соответствующим образом отреагировать на это.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы “УДАРа”, переданному УНИАН.

Во фракции “УДАР” в Киевсовете информируют, что решили проверить, на самом ли деле мэр проводит личный прием граждан, как исполняет свои должностные обязанности. И 17 января депутаты специально пришли посмотреть на проанонсированный в СМИ прием граждан.

“К сожалению, вместо Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО мы увидели только рядовых работников КГГА, которые пытались объяснить недовольным киевлянам, почему же, несмотря на заявленный график, мэр опять не появился на рабочее место и не хочет общаться с гражданами», – заявила заместитель председателя фракции «УДАР» Наталия НОВАК.

Во фракции заявляют, что отказ Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО проводить личный прием киевлян и взятие им очередного отпуска свидетельствует о хроническом нежелании мэра работать.

«Создается странная ситуация – после продолжительного отдыха мэр решил, что он перетрудился и... снова ушел в отпуск. Если городской председатель не выдерживает такого «тяжелого» рабочего графика, возможно, ему лучше собственноручно написать заявление о сложении своих полномочий?», – прокомментировала Н.НОВАК.

В то же время в “УДАРе” обращают внимание, что хотя мэр “откровенно и грубо игнорирует свои должностные обязанности”, и при этом не несет за это никакой ответственности.

«Это значит, что сегодня руководство страны и Киева покрывает прогулы и праздность мэра. Возникает логичный вопрос – чем вызвана такая лояльность власти к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, чем он рассчитался за такое снисходительное отношение?», - спрашивают во фракции «УДАР».

Нежелание Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО проводить прием граждан, по мнению депутатов фракции, в который раз доводит, что мэр – лицо виртуальное. «Однажды суд уже удовлетворил иск фракции «УДАР» к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ за его бездеятельность. Очередной отпуск мэра перед запланированным общением с киевлянами свидетельствует, что исполнять свои должностные обязанности он не собирается. Поэтому, столице нужны досрочные выборы городского председателя и Киевсовета. Только это приведет к перезапуску всей системы власти в столице», – подчеркивают во фракции «УДАР» в Киевсовете.