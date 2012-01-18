Луценко объяснил невиданный «энтузиазм» суда

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что власть дала указание ускорить судебный процесс над ним, потому что боится решения Европейского суда по делам человека на его жалобу, которое ожидается в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня через своих адвокатов в комментарии для журналистов.

«Я связываю невиданный «энтузиазм» суда над собой именно с испугом заказчиков моего политического преследования», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, что заказчики его дела полностью понимают политический эффект и реакцию Европейского суда.

При этом экс-министр добавил, что те, кто подписывал материалы и фабриковал его дело, прекрасно понимают неотвратимость уголовной ответственности за совершенное.

Как сообщал УНИАН, 16 января Ю.ЛУЦЕНКО высказал мнение, что Печерский районный суд Киева получил задание ускорить рассмотрение его дела.

«Похоже, что суд получил указание как можно скорее закончить дело. Это вытекает из нового ежедневного режима работы, когда суд проходит без перерыва на обед, без удовлетворения ходатайств о предоставлении медицинской помощи. Я без претензий на это, но мне стало очевидным, что дело получило новый мощный внешний импульс для скорейшего его завершения», - сказал он.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделом СБУ "Альфа" у его дома в Киеве. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.

Ю.ЛУЦЕНКО обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой относительно незаконности возбуждения в отношении него в Украине уголовного дела и содержания под стражей, а также нарушения его права на защиту.