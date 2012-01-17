В Минздраве убеждают, что в ходунках Тимошенко не нуждается

Министерство здравоохранения Украины не рекомендовало для реабилитации осужденной экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО использовать ходунки или костыли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам в Харькове первый заместитель министра здравоохранения, руководитель комиссии врачей Минздрава, которые обследуют Ю.ТИМОШЕНКО, Раиса МОИСЕЕНКО.

«Показаний к применению такого средства реабилитации (костыли или ходунки – УНИАН) при данной патологии вообще нет. Мы комиссией четко отметили, и в этой комиссии присутствуют ведущие специалисты, - в таком средстве реабилитации пациентка не нуждается», - сказала Р.МОИСЕЕНКО.

В свою очередь, начальник сектора здравоохранения Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Дмитрий КУРУШИН подтвердил журналистам информацию о том, что Ю.ТИМОШЕНКО просила предоставить ей ходунки для передвижения.

Однако он подчеркнул, что ходунки или костыли Ю.ТИМОШЕНКО будут выданы после того, как будут рекомендованы медицинскими работниками. «Будут рекомендации использовать реабилитационное средство ходунки, значит, будут выданы. На сегодняшний день таких рекомендаций нет. Это средство реабилитации, которое используется по назначению. Есть назначение – выполняется», - сказал Д.КУРУШИН.

Он отметил, что комиссию врачей Минздрава сегодня вызывали в Качановскую исправительную колонию Харькова для того, чтобы решить вопрос о рекомендации ходунков, но Ю.ТИМОШЕНКО не допустила к себе врачей.

«Мы сегодня приглашали работников Минздрава, чтобы разобраться в этом вопросе, попытаться еще раз посмотреть, расставить точки над «і», но, к сожалению, специалисты допущены не были», - сказал Д.КУРУШИН.