Кириленко обвиняет правительство Януковича в росте цен в регионах

Председатель политсовета блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО возлагает ответственность за рост цен на продукты питания в регионах Украины на правительство Виктора ЯНУКОВИЧА. Об этом он заявил сегодня во время встречи с работниками Сумского фарфорового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, В.КИРИЛЕНКО, в частности, заявил: «Цены на основные продукты питания должен регулировать Кабинет Министров, в подчинение которого находится государственная ценовая инспекция. Именно она следит, чтобы цены не выходили за предельный уровень. Правительство ЯНУКОВИЧА не успевало реагировать на то, на что должен реагировать за своими обязанностями, поэтому возникли зерновой и хлебный кризисы, повысились цены на горючее».

Отдельно В.КИРИЛЕНКО прокомментировал рост стоимости жилищно-коммунальных услуг. «Тарифы поднялись потому, что правительство «профессионалов» не предусмотрело никаких компенсаторов для предприятий жилищно-коммунальной отрасли. После громких заявлений, что Партия регионов снизит цену на газ, они подняли ее на 36% - с 95 долларов до 130. Именно это стало причиной головокружительного скачка тарифов, и это не конец, потому что уже сейчас их министр энергетики заявляет, что тарифы на газ вырастут еще на 10%», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что цены на хлеб и зерно выросли, даже несмотря на то, что у министра АПК правительства В.ЯНУКОВИЧА девять заместителей. «За это все они должны нести ответственность, и такое правительство нужно менять», - подчеркнул он.