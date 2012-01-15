Яценюк: придем к власти и отдадим нынешних под суд

Украинская власть будет нести уголовную ответственность за свои действия после смены власти.

Об этом заявил лидер "Фронта перемен" Арсений Яценюк в интервью 5 каналу, показанном в воскресенье.

"Мы придем к власти. Все, что вы сделали, всему этому будет дана оценка. Украинская власть будет отвечать и политически, и уголовно, ведь Тимошенко отвечает уголовно", - цитирует Украинская правда.

Он отметил, что парламент принял закон о пенсионной реформе, а также о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе.

"И этот парламент, они надеются, примет решение о ратификации соглашения с россиянами о том, что украинская труба будет якобы 50/50 с русскими, а это фактически будет 100% передача Российской Федерации", - добавил Яценюк.

"Если речь будет идти о том, что у нас отбирают наш национальный капитал и национальный актив, новый парламент все вернет на место. Где взяли, там сами отнесете и положите на прежнее место", - прокомментировал он возможные соглашения с Россией.

По словам Яценюка, оппозиция должна получить в следующем парламенте большинство, "которое не даст больше Януковичу назначать премьером Азарова и всех остальных, большинство, которое способно противопоставиться Януковичу, сказать: "Так сложилось, что вы сейчас находитесь на посту президента, но мы не отдаем вам правительство".