Томенко о матери и дочери Тимошенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров "Батькивщины" Николай ТОМЕНКО заверяет, что партия не разрабатывает технологию по баллотированию в парламент вместо Юлии ТИМОШЕНКО ее дочери Евгении.

Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ТВі.

«Так не будет. Так не хочет Евгения ТИМОШЕНКО», - сказал Н.ТОМЕНКО

В то же время он отметил, что позиция Ю.ТИМОШЕНКО в этом вопросе также будет важной и является предметом для дискуссии.

Однако Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что в партии «Батькивщина» нет такого понятия как «политическое наследствие». «Такой технологии «Батькивщина» не собирается разрабатывать», - сказал вице-спикер.

Он прибавил, что Е.ТИМОШЕНКО может помогать «Батькивщине» своей работой.