Томенко о матери и дочери Тимошенко
"Такой технологии не будет"
Заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров "Батькивщины" Николай ТОМЕНКО заверяет, что партия не разрабатывает технологию по баллотированию в парламент вместо Юлии ТИМОШЕНКО ее дочери Евгении.
Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ТВі.
«Так не будет. Так не хочет Евгения ТИМОШЕНКО», - сказал Н.ТОМЕНКО
В то же время он отметил, что позиция Ю.ТИМОШЕНКО в этом вопросе также будет важной и является предметом для дискуссии.
Однако Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что в партии «Батькивщина» нет такого понятия как «политическое наследствие». «Такой технологии «Батькивщина» не собирается разрабатывать», - сказал вице-спикер.
Он прибавил, что Е.ТИМОШЕНКО может помогать «Батькивщине» своей работой.