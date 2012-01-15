Завтра мороз с небольшим снегом

Завтра, 16 января, в Украине облачно с прояснениями, временами небольшой, в Карпатах и в Крыму умеренный снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, в восточной части - восточный, 5-10м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза; в Карпатах ночью 10-15°, днем 6-11° мороза; на юге Крыма ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 4-9°, днем 0-5° мороза; в Киеве - ночью 5-7°, днем 1-3° мороза.