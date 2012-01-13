Луценко сегодня держали без завтрака и обеда

Следующее судебное заседании по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО состоится в 9.05 16 января.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня в ходе судебного заседания по завершению допроса свидетелей объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Следует отметить, что сегодня суд должен был работать согласно установленному графику до 15.45, однако судебное заседание по делу продолжалось до 17.30. Ввиду этого и на то, что Ю.ЛУЦЕНКО во второй половине дня стал себя плохо чувствовать, со стороны его защиты было внесено ходатайство об объявлении перерыва и переносе судебного заседания. В частности, адвокат Ю.ЛУЦЕНКО в контексте заявленного ходатайства сказал: «Мне уже надоело смотреть, как мой подзащитный страдает, принимая обезболивающие. Поэтому прошу суд объявить перерыв и перенести заседание».

В поддержку этого ходатайства жена Ю.ЛУЦЕНКО, которая является одновременно его защитником в процессе, Ирина ЛУЦЕНКО сообщила суд, что «он с 5.30 на ногах, у него сегодня кровь брали и он без завтрака и без обеда, хотя врачи ему рекомендовали 4-разовое питание, он сидит уже свыше 3 часов на этой но-шпе, которую я ему принесла».

В то же время, заслушав мнения сторон и посоветовавшись на месте, коллегия судей решила продолжать судебное заседание.