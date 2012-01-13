Жители винницкого села устроят в Киеве «голый» протест?

Жители села Винницкие Хутора (Винницкая область) намерены перекрыть дорогу возле Кабинета министров и Генеральной прокуратуры Украины, если их требование о расследовании законности распаевывания земли не решат на местном уровне.

Об этом УНИАН сообщила и.о. председателя коллективного сельхозпредприятия им. Шевченко с. Винницкие Хутора Любовь КРИВЕШКО.

Она рассказала, что инициативная группа 10 января провела пикетирование прокуратуры Винницкой области. Акция касалась земли, которая по словам протестующих, незаконно передана бывшему сельскому председателю еще в 90-х годах. Когда протестующих принял прокурор Винницкой области Александр МРИХИН, жители Винницких Хуторов требовали возбуждения уголовного дела по этому вопросу.

Л.КРИВЕШКО сообщила, что в случае игнорирования прокуратурой Винницкой области на протяжении 15 дней требований протестующих, люди готовы ехать в Киев, перекрывать там дорогу.

В пресс-службе прокуратуры Винницкой области корреспонденту УНИАН сообщили, что сейчас создана комиссия (на работу комиссии отводится 30 дней), которая рассмотрит и изучит все жалобы граждан по этому вопросу, а уже после работы комиссии будет приниматься решение относительно возбуждения уголовного дела.

В пресс-службе облпрокуратуры считают события с раздеванием 10 января 2012 года (во время акции двое ее участников разделись по пояс – УНИАН) «шоу», объясняя это тем, что как только люди пришли под здание прокуратуры, прокурор и его заместитель готовы были принять их сразу, однако, пикетчики ждали приезда телевидения. «После того, как их «сняли» камеры, они оделись в помещении прокуратуры и пошли на прием к прокурору и его заместителю, которые ждали их», - сообщили в прокуратуре Винницкой области, отметив, что один из раздевавшихся пикетчиков был со «значительным перегаром».

В пресс-службе добавили, что на приеме ни у одного из 8 человек, которые пикетировали здание прокуратуры, не было ни документов, которые подтверждали бы их требования, ни жалоб в письменном виде.