Ахметов не претендует на «Закарпатьеоблэнерго»

На участие в приватизационном конкурсе по продаже 50% госпакета акций "Закарпатьеоблэнерго" поступило две заявки.

Об этом сообщили УНИАН в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как отметили в фонде, вчера, 12 января, был последний день приема заявок на этот конкурс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК, данная компания не подавала заявки на участие в данном конкурсе.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2011 года ФГИУ выставил на продажу 50% государственного пакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Конкурс состоится 20 января 2012 года. Начальная цена госпакета акций составит 135 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

Государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». 10,53% акций компании принадлежат VS Energy International N.V. (Нидерланды).