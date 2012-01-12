У Азарова говорят журналистам: очень хочется скандала - не дождетесь

В Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров опровергают сообщение в СМИ о том, что представители фракции Партии регионов обвинили премьер-министра Николая АЗАРОВА в саботаже реформ.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на Правительственном портале.

“11 января состоялась не какая-то «встреча», а совместное заседание политсовета Партии регионов с советом фракции партии в Верховной Раде Украины. В заседании принял участие председатель Партии регионов Николай АЗАРОВ”, - говорится в сообщении.

Заседание было посвящено подведению итогов работы партийных организаций, фракции Партии регионов и правительства в 2011 году, а также определению задач на 2012 год.

Как отмечается в сообщении, «такие рабочие заседания проходят регулярно и имеют огромное значение для координации политики правительства и деятельности правящей партии и ее парламентского представительства. Именно благодаря совместной работе, принципиальному единству позиций парламентского большинства, правительства и Президента Украины вот уже второй год подряд в стране последовательно реализуется антикризисная политика и осуществляются системные реформы. Именно это позволило Украине преодолеть беспрецедентный экономический кризис, паралич власти и деградацию государственного управления, оставленные предшественниками. Именно уникальная за 20 лет независимости Украины единство власти позволило проводить давно необходимые, неизбежные преобразования в налоговой, образовательной, медицинской, административной, пенсионной сферах».

В правительстве также отметили, что именно на этом акцентировал внимание в своем выступлении председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

“Единая воля ветвей власти – это огромное достояние и обязательное условие успеха реформ. Дискуссия на таких заседаниях всегда ведется принципиально и критически. Так, на вчерашнем заседании народные депутаты критиковали то, что был ликвидирован такой эффективный рабочий инструмент как правительственные комитеты, которые значительно повышали качество правительственных законопроектов, выражали претензии и к правительству, и к самим себе за недостаточность консультаций с общественностью и разъяснительной работы. Поднимались конкретные проблемы отдельных отраслей и регионов, которые нужно решать и правительству, и законодателям”, - отмечается в сообщении.

Премьер-министр доложил участникам собрания об особенностях и рисках развития экономики в 2012 году, планы правительства о повышении социальных стандартов и продолжении реформ, об условиях, при которых можно будет пересмотреть бюджет государства для усиления его социальной составляющей. Также он предложил лучше координировать работу по донесению к общественности содержания политики власти.

“В целом же совместная работа в прошлом году была оценена на «хорошо». И никаких «повышенных тонов» во время заседания не было слышно. Таким образом, с сожалением нужно констатировать, что «источник «Украинской правды», который сообщил о якобы «скандале» на заседании, оскандалился вместе с «УП». Вам очень хочется скандала, но не дождетесь, господа”, – резюмируют в Кабмине.

Как известно, “Украинская правда” со ссылкой на собственные источники сообщила, что встреча Н.АЗАРОВА с фракцией Партии регионов сопровождалась скандалом - главу правительства якобы обвинили в саботаже реформ.