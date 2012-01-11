Налоговая милиция обещает особое внимание оффшорам

В 2012 году одним из приоритетных направлений работы налоговой милиции станет выявление уклонений от уплаты налогов при проведении экспортно-импортных операций с использованием оффшорных компаний.

Об этом заявил первый заместитель главы Государственной налоговой службы Украины, начальник налоговой милиции, генерал-лейтенант налоговой милиции Андрей ГОЛОВАЧ в интервью ForUm.

«Конечно, есть факты использования оффшоров для минимизации налоговых обязательств. Налоговая милиция проводит определенную работу, чтобы искоренить эту схему. Это происходит, например, во время экспорта товара, который отправляется в адрес одного нерезидента, а оплата при этом поступает не в Украину, а через оффшорный счет. Есть и обратная схема: во время импорта товара потребитель завозит его от оффшорных компаний с целью изменения цены путем подделки инвойсов!, - отметил он.

Однако, по словам А.ГОЛОВАЧА, регулирование взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности с оффшорами все-таки лежит в плоскости законодателя.

«С помощью оффшоров действительно заводятся псевдоинвестиции, происходит отмывание денег. Чтобы искоренить и это явление, нам нужно пройти определенный законодательный путь. Мы должны создавать условия для декларирования доходов в Украине, чтобы стимулировать сбережение капитала здесь. Для этого нужна политическая стабильность в стране и уверенность в завтрашнем дне», - считает налоговик.

А.ГОЛОВАЧ также сообщил, что на сегодняшний день в структуре налоговой милиции созданы специальные подразделения по противодействию преступлениям в сфере высоких технологий.

Кроме того, напомнил он, налоговая милиция отказалась от практики выявления мелких нарушений и проверок предприятий с незначительным валовым оборотом.