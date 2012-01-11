Королевская: «пятая колонна» ударит с тыла

«Стратегия БЮТ на этих выборах – создание союза оппозиционных сил Украины, в который войдет и УСДП». Об этом сообщила глава Украинской социал-демократической партии Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в ответ на вопрос УНИАН, каким образом УСДП пойдет на выборы, учитывая запрет формирования блоков партий на парламентских выборах 2012 года.

«УСДП – член БЮТ, член Комитета сопротивления диктатуре. Мой «гуру» в политике - Юлия ТИМОШЕНКО, а она, как вы знаете, резко возражает против разделения сил оппозиции», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

“Да, Блок не идет на выборы, но я считаю, что без сохранения БЮТ ни подготовка плана смены власти в 2012 году, ни его успех - невозможны. Оставаясь формально вне выборного процесса, БЮТ должен стать площадкой диалога оппозиционных партий», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также глава УСДП отметила, что оппозиция должна быть готова к попыткам власти нанести удар изнутри блока. «Об этом в своем письме от 20 декабря предупреждает Ю.ТИМОШЕНКО, об этом же очень точно пишет Юрий ЛУЦЕНКО. Он иронизирует над «реестровыми демократами» с их «четырьмя колоннами». Где четыре, там жди «пятую колонну» – скрытую колонну власти, которая ударит с тылу», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Форма союза оппозиционных сил уже дискутируются в нашей среде, и этот диалог надо ускорить. УСДП будет действовать в рамках согласованных общих правил, и обязательно внесет свой вклад в победу-2012. Я имею в виду, в первую очередь, наши прочные связи с гражданским обществом и средой малого и среднего бизнеса. Мы хотим быть партией новых гражданских лидеров. И мы намерены провести новых общественных лидеров в Верховную Раду, состав которой давно пора обновить», - сказала лидер Украинской социал-демократической партии.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также считает, что в 2012 году оппозиции на выборах нужно не просто «участие» – а только бесспорное большинство, близкое к конституционному, для чего есть все предпосылки. «С каждым днем позиции власти становятся все слабее, поэтому оппозиция может ставить перед собой самые амбициозные цели», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.