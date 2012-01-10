В МИД Украины ждут извинений от Онищенко

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО должен публично извиниться за свои высказывания относительно контроля в Украине за качеством продуктов питания.

Об этом К.ГРИЩЕНКО написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«В любом случае сейчас самое лучшее для ОНИЩЕНКО - публично извиниться за свои высказывания», - написал К.ГРИЩЕНКО.

«Широко разошлось заявление главсанврача РФ ОНИЩЕНКО относительно Украины. Чем ему не угодил евроопыт контроля, который мы внедряем? Не понимаю», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, главный государственный санитарный врач РФ Г.ОНИЩЕНКО выразил обеспокоенность в связи со вспышками холеры в Украине и намерениями власти передать функцию контроля за питанием украинцев ветеринарной службе.

Председатель Роспотребнадзора считает, что холера после реформы эпиднадзора в Украине может выйти из-под контроля. При этом Г.ОНИЩЕНКО не исключил закрытия границы.

Как заявил Г.ОНИЩЕНКО, он обеспокоен передачей в Украине ветеринарной службе функций по контролю за питанием людей.

"Появилась серьезная проблема. Судя по официальным общедоступным документам, в 2012 году в Украине профилактикой холеры среди людей будут заниматься не медики, а ветеринарная служба. Это значит, что уже с мая мы достаточно серьезно усилим надзор на границе с Украиной", - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

Он напомнил, что в 2011 году в Донецкой области была зафиксирована вспышка холеры, но Россия, благодаря скоординированным действиям с украинской санитарной властью, не закрывала границу для людей и товаров.

"В Украине полномочия по контролю за продовольствием и питанием, в том числе в детских организованных коллективах, переданы ветеринарной службе. Де-факто, это означает признание гражданина Украины животным", - сказал он.

"Именно ветеринары в Украине будут заниматься диагностикой вспышек и их расследованием в лагерях, школах, оздоровительных учреждениях и больницах. Для нас это сигнал для того, чтобы уже с первых рабочих дней 2012 заняться реструктурированием будущего летнего отдыха российских детей и передислокацией его из украинских курортов в регионы России и в Европу", - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

Кроме того, по его мнению, передача ветеринарной службе функций по контролю за качеством пищи негативно повлияет также на агробизнес, предприятия которого осуществляют поставки продукции в Россию.

"Мы начнем очень внимательно наблюдать за поставками из Украины всего сегмента аграрной продукции, в первую очередь, молочной, и примем самые жесткие меры при наименьшем ухудшении качества. В первую очередь, пострадает малый и средний бизнес Украины, который поставляет продукцию в приграничные регионы и крупные города России", - заметил Г.ОНИЩЕНКО.

В свою очередь председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК заявил, что реформа пищевой отрасли предусматривает создание единого компетентного органа на основе этой службы, и не только ветеринарные врачи будут контролировать качество продуктов питания для людей.