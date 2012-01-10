Тимошенко призывает власти «придержать свой пыл и не трогать ГТС»

Экс-премьер-министр, лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО призывает нынешнюю власть не менять статус украинской газотранспортной системы.

Об этом говорится в ее письме в Верховную Раду Украины всвязи с рассмотрением законопроекта о возможности сдачи в аренду украинской ГТС, текст которого передан УНИАН пресс-службой “Батьківщини”.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в 1999 году Верховная Рада включила НАК «Нафтогаз Украины» в перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. В 2007 году по ее инициативе был принят закон о запрещении изменения государственной формы собственности на украинскую ГТС.

В то же время сегодня, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, “мы впритык подошли к потере ГТС. Знаю, что в ближайшие дни закон относительно защиты украинской газотранспортной системы, который я когда-то инициировала, будет де-факто отменен...”.

“Находясь в Харьковской колонии, я наблюдаю, как перед этой изменой национальных интересов украинскому народу промывают мозги с помощью подконтрольного власти телевидения. И сейчас я хочу опровергнуть 5 позиций откровенной лжи в этой циничной пропаганде”, – заявила она.

Во-первых, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, “обманом является то, что на эту глобальную измену власть толкают подписанные в 2009 году газовые контракты. Этот обман бесконечно повторяют и ЯНУКОВИЧ, и АЗАРОВ, и все остальные оккупанты Украины. В действительности контракт на снабжение газа, подписанный с Российской Федерацией в 2009 году, предусматривает как формирование цены на газ согласно европейской формуле, так и изменение такой цены без каких-либо штрафных санкций и сдачи национальных интересов. Для этого пунктом 4 статьи 4 контракта предусмотрен специальный порядок. Цитирую этот пункт: «Если какая-либо из Сторон заявит, что обстоятельства на рынке топливно-энергетических товаров существенно изменились, по сравнению с тем, которые Стороны обоснованно ожидали при заключении настоящего Контракта, и контрактная цена, указанная в пункте 4.1 настоящего Контракта, не отражает уровня цен рынка, то Стороны вступают в переговоры по пересмотру контрактной цены в соответствии с положениями настоящего Контракта».

«Если не хватает мозгов, профессии и природных способностей договориться так, как это сделала я в свое время, чтобы получить приемлемую скидку к цене на газ, рассчитанной по европейской формуле (и выйти, как мне удалось в 2009 году, на цену 232,98 долларов за тысячу кубометров), - то надо воспользоваться указанным пунктом контракта, а не сдавать стратегические национальные интересы страны за теневые коррупционные откаты”, - заявила экс-премьер.

Во-вторых, заметила Ю.ТИМОШЕНКО, “очевидным обманом является убеждение в том, что нашу ГТС «обойдут» с помощью новых трубопроводов, и она останется без объемов для транспортировки природного газа.

Для дилетантов, людей с купленным базовым образованием и профессорскими званиями хочу объяснить, что ни один идиот не будет вкладывать сотни миллиардов в перестройку газотранспортных коридоров только для того, чтобы обойти Украину, которая, кстати, без проблем и по корректной рыночной цене десятилетиями транспортировала газ в Европу. Таки надо было хорошо учиться, чтобы понимать, что «Северный поток» с самого начала строился для ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ объемов российского природного газа, который Россия вместе с европейскими инвесторами планирует добывать на мощных Ямальских газовых месторождениях. И этого, кстати, никто никогда не скрывал”.

Кроме того, считает Ю.ТИМОШЕНКО, Украина давно должна была начать воплощение в жизнь собственных проектов относительно альтернативной, дополнительной загрузки своей ГТС за счет построения собственных терминалов по приема сжиженного газа на побережье Черного моря или строительства альтернативной к «Голубому потоку» газопроводной системы по дну Черного моря из стран Средней Азии и Персидского залива.

“Надо быть игроками на газовом рынке, а не пушечным мясом. Реализация этих проектов позволит полностью обеспечить украинскую энергонезависимость и диверсификацию источников снабжения газа в страны ЕС. Просто Украине на протяжении последних 15 лет не везло с президентами. Эти проекты еще не поздно реализовать - при условии возвращения к власти в Украине патриотических политических команд. По крайней мере, наша команда именно этим и будет заниматься”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, “еще одной порцией лапши на уши является версия о том, что наша ГТС является кучей металлолома, не способной выполнять свою основную функцию. Я ответственно утверждаю, что наша ГТС в полном техническом порядке и может осуществлять транспортировку газа без потерь и аварий еще достаточно длительное время.

Когда аферисты хотят продать ценную вещь за бесценок, но с теневыми финансовыми и политическими откатами, они долго рассказывают о непреодолимых изъянах такой вещи. Но, Виктор Федорович, в нашей стране не все такие идиоты, как вы думаете. И большинство граждан понимают, что вы готовите аферу”.

Она заметила, что ГТС нуждается в некоторой умной модернизации, но, во-первых, - это не является критическим для нормальной работы, а во-вторых, – максимум финансовых ресурсов, которые для этого нужны, – это 2,5 млрд. долларов. И чтобы обеспечить это финансирование, необходимо выполнить соглашение с ЕС, которым предусмотрено долгосрочное финансирование такой модернизации Европейским банком реконструкции и развития под минимальные проценты.

“Искренне посмеялась, когда услышала, что нашу ГТС оценили в 20 млрд. долларов. Или украинскую власть партнеры Украины воспринимают как вполне неполноценную, или за кулисами процесса идет глобальный дерибан в вашем духе. Для примера: построение газопровода «Набукко» (планирует транспортировать 26 млрд. кубометров в год) по предварительным оценкам обойдется в 14 млрд. евро. А построение первой ветви «Северного потока» мощностью 27,5 млрд. кубометров (по факту обошлась в свыше 10 млрд. евро). Вам, Виктор Федорович, для справки: украинская ГТС пропускает 180 млрд. кубометров газа - в разы больше, чем приведенные примеры! - и имеет уникальные в мировом измерении газовые хранилища. По самым скромным оценкам в сегодняшних ценовых координатах наша ГТС стоит свыше 200 млрд. евро. Хочу спросить у Виктора Федоровича, кто и какими именно «борзыми щенками» возьмет разницу между 200 и 20 млрд. евро за осуществление аферы по сдаче нашей ГТС”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также, сказала она, хочу напомнить современной украинской власти, что газовые хранилища, которыми владеет Украина, являются не только технической составляющей обеспечения качественного транзита, а еще и ключевыми объектами энергетической безопасности нашего государства, без которых невозможно обеспечить безаварийное, стабильное снабжение газа на территорию Украины. Это достаточно четко было подтверждено во время «газового кризиса» в январе 2009 года. “Я слышала, что вы планируете сдать украинские газовые хранилища в бессрочную аренду своей семье. Не стоит этого делать, поскольку это преступление вы не сможете переварить”, – добавила она.

“Я призываю украинскую власть придержать свой пыл и не трогать ГТС и другие стратегические объекты. Украинское общество и украинский парламент я прошу защитить газотранспортную систему от аппетитов ЯНУКОВИЧА и его семьи. Хочу также предостеречь партнеров Украины в Евросоюзе и России: ЯНУКОВИЧ втягивает вас в грандиозную аферу, которая будет держаться не на правовой почве, а на сыпучих песках беззакония. ЯНУКОВИЧ - не вечный, и конец ему наступит раньше, чем мир себе представляет. Новая, демократическая, патриотическая власть обязательно денонсирует договор о сдаче ГТС, как и печально известные Харьковские соглашения”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.