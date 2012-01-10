Начальник управления Донецкой ОГА попался на взятке в 1,5 миллиона

В Донецке арестован начальник управления областной государственной администрации, получивший взятку в 1,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Согласно сообщению, прокуратурой Донецка возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из управлений Донецкой ОГА по факту получения взятки в особо крупном размере.

Прокуратурой установлено, что подозреваемый требовал от должностного лица одного из ООО взятку в размере почти 1,5 млн. грн. После получения всей суммы чиновник был задержан.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 (Получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Ворошиловским районным судом города Донецка в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По делу ведется следствие.

В пресс-службе Донецкой облгосадминистрации корреспонденту УНИАН подтвердили факт ареста одного из руководителей облуправления. «Да, арестован начальник Главного управления агропромышленного развития Донецкой областной государственной администрации», - сказали в пресс-службе.