Янукович поздравил Кравчука
11:42, 10 января 2012Политика
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Экс-Президенту исполнилось 78 лет
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил с днем рождения экс-Президента Украины Леонида КРАВЧУКА.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, благополучия, долгих лет счастливой жизни и новых достижений на ниве служения украинскому народу. Успехов Вам во всех добрых делах и начинаниях», - говорится в поздравлении.
Как известно, Л.КРАВЧУК родился 10 января 1934 года.
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