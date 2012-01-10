Янукович поздравил Кравчука

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил с днем рождения экс-Президента Украины Леонида КРАВЧУКА.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, благополучия, долгих лет счастливой жизни и новых достижений на ниве служения украинскому народу. Успехов Вам во всех добрых делах и начинаниях», - говорится в поздравлении.

Как известно, Л.КРАВЧУК родился 10 января 1934 года.