Янукович вернулся в Киев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возвратился в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром Президент прибыл в здание Администрации Президента Украины.

Информацию о возвращении главы государства подтвердила его пресс-секретарь Дарка ЧЕПАК.

Как известно, на новогодние и рождественские праздники Президент находился в Карпатах. В.ЯНУКОВИЧ не брал отпуск на праздники и работал с документами.

«Я буду в Украине и обязательно, как всегда, буду работать», - сказал он журналистам 22 декабря.