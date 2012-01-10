Янукович вернулся в Киев
11:09, 10 января 2012Политика
1395 0
Отпуск не брал
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возвратился в Киев.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром Президент прибыл в здание Администрации Президента Украины.
Информацию о возвращении главы государства подтвердила его пресс-секретарь Дарка ЧЕПАК.
Как известно, на новогодние и рождественские праздники Президент находился в Карпатах. В.ЯНУКОВИЧ не брал отпуск на праздники и работал с документами.
«Я буду в Украине и обязательно, как всегда, буду работать», - сказал он журналистам 22 декабря.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter