В Киеве ограничили движение транспорта через мост Патона

В Киеве в связи с реконструкцией правобережной транспортной развязки моста им. Патона ограничено движение транспортных средств на правосторонних заездах-выездах: закрыт до мая 2012 года заезд автотранспорта и Набережного шоссе на мост им. Патона при движении в направлении моста метро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции г. Киева.

Водителям, движущимся по Набережному шоссе в этом направлении, чтобы попасть на левый берег, ГАИ советует пользоваться Дарницким железнодорожно-автомобильным мостовым переходом.