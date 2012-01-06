Кернес через суд запретил «Батькивщине» собираться под колонией

Харьковский окружной административный суд запретил активистам ВО «Батькивщина» с 7 января пикетировать и устанавливать палатки вблизи Качановской исправительной колонии, где содержится осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, соответствующее решение было принято сегодня, 6 января, по иску Харьковского горсовета к областной организации ВО «Батькивщина».

Горсовет мотивировал свой иск тем, что, по его мнению, «проведение указанного мероприятия в указанные срок и время не отвечает требованиям действующего законодательства и нарушает права и охраняемые законом интересы жителей города Харькова».

Как сообщал УНИАН, 5 января мэр Харькова Геннадий КЕРНЕС пообещал не допустить развертывания палаточного городка в Харькове и акций протеста в поддержку экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО.

Между тем, сегодня возле Качановской колонии на акцию в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО собралось около 200 ее сторонников.

Также под стенами Качановской колонии священники Украинской православной церкви Киевского патриархата провели Рождественский молебен. Участники молебна отмечали, что, среди прочего, будут просить Бога «лучшей судьбы для Ю.ТИМОШЕНКО».