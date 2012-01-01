В милиции заявляют, что не врывались в гостиничный номер депутата

Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве опровергает сообщение СМИ со ссылкой на пресс-службу партии «Батькивщина» о том, что в ночь с 31 декабря на 1 января, около 00.30, приблизительно пять человек в форме работников милиции ворвались в номер гостиницы "Казацкий", где вместе с друзьями праздновал Новый год народный депутат, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВС Украины в г. Киеве, в отмеченное время двое граждан, которые позиционируют себя симпатиками одной из политических сил, без согласования своих действий с администрацией гостиницы, находясь в одном из номеров, по своему усмотрению, применили прибор проекции лазерных лучей.

«Никакого отношения к лицам, работающим в Верховной Раде Украины эти граждане не имеют», - заверили в милиции и отметили, что использование подобного устройства с нарушениями правил безопасности (в данном случае опасный угол проекции луча) может привести к серьезному травмированию органов зрения человека.

«Именно в этот момент на Майдане Независимости собрались около двух десятков тысяч граждан, чтобы отпраздновать встречу Нового года. Учитывая реальную угрозу здоровью людей, работники охраны гостиницы пытались прекратить действия этих граждан. Исчерпав все возможны средства, охранники обратились за помощью к милиции», - сообщили в ОСО.

«Когда наряд милиции прибыл по вызову, граждане самостоятельно отворили дверь номера и прекратили работу проектора. Однако вели себя вызывающе, угрожали работникам милиции. В этот момент никакого народного депутата Украины в номере не было. Нардеп приехал намного позже», - заверили в столичном главке.

Потому заявление А.ПАВЛОВСКОГО о том, что милиция якобы силой отворяла дверь в номер, где тот праздновал Новый год, в милицейском главке назвали «грубой провокацией, направленной лишь на привлечение внимания к собственному лицу или определенной политической силе».

«Учитывая их поведение, относительно нарушителей в присутствии понятых составлены административные протоколы и приняты обязательства явки в суд. Никого милиция не задерживала», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, народный депутат А.ПАВЛОВСЬКИЙ заявил, что милиционеры сначала выбили дверь номера ногами, после чего без каких-либо объяснений ворвались в номер и вырвали с розеток все электроприборы.

По его словам, представители милиции никак не реагировали на его депутатское удостоверение и на предупреждение, что такие действия противоречат действующему законодательству и Конституции.

"Это грубое вмешательство в мою частную жизнь. Такой новогодний "подарок" еще долго не забуду ни я, ни мои друзья", - заявил депутат.

А.ПАВЛОВСКИЙ сообщил, что в связи с инцидентом готовит соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру и МВД по поводу нарушения закона "О статусе народного депутата".