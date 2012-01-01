Гриценко о трех главных задачах в новом году

Лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что парламентские выборы 2012 года дают шанс обновить политическую элиту.

На этом он акцентировал в эфире радио «Эра».

«Сейчас Украина выглядит как некое сито, когда фильтруется настоящее и ненастоящее. Это происходит и в обществе, и в политике. Остается на поверхности настоящее», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, «главные три задачи в новом году: не допустить сдачи национальных интересов и потери независимости, не допустить свертывания демократических процессов и кардинально обновить политическую элиту».

«Владу нужно обновить на 90%, потому что в парламенте и правительстве - те же по несколько раз. Нужно, чтобы более совестливые, профессиональные пришли в верхушку. Тогда в Украины появится реальный шанс», - считает лидер «Гражданской позиции».

Выполнить эту задачу, по мнению политика, помогут новые лидеры.

«Общество просыпается, из него должны родиться новые люди, новые лидеры с новыми ценностями, которые заменят тех, кто при власти уже давно. Тех, кто меняясь власть-оппозиция, никогда не был альтернативой», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил важность парламентских выборов:

По его убеждению, «год парламентских выборов – это возможность направить неудовлетворение людей на конструктивное действие, потому что в 2011 году этого нельзя было сделать».

«Никто не видел реальной возможности как-то стянуть чиновников с Банковой, отодвинуть их от власти. А парламентские выборы дают такой шанс. Если оппозиция получит большинство – то все! Правительство ЯНУКОВИЧА не сможет провести ни одного коррупционного, лоббистского закона. Не сможет взмахом руки ЧЕЧЕТОВА принять бюджет за 15 минут, не сможет списать миллиарды долгов олигархам перед бюджетом», - объяснил А.ГРИЦЕНКО.

Потому он призвал подготовиться к этим выборам и осознать ответственность каждого за судьбу страны.

«Не ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ или КЛЮЕВ будут подделывать на избирательных участках. Это будут делать или не делать приблизительно 500 тыс. граждан Украины», - отметил лидер «Гражданской позиции».

Он призвал осознать, что хозяевами на своей земле являются люди, а не кучка чиновников при власти.

«Они временные здесь. Мы здесь постоянно будем жить и должны нести свою ответственность. Небольшой шаг – честно проголосовать на выборах – это минимальное, что должен сделать каждый гражданин», - прибавил А.ГРИЦЕНКО.