Королевская: Новогодней выходкой режим подписал себе приговор

Перевод лидера украинской оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО из Лукьяновского СИЗО Киева в колонию в Харьковской области – это проявление панического страха и циничная месть власти.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, заявила лидер Украинской социал-демократической партии, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, отправив Ю.ТИМОШЕНКО из СИЗО в колонию, власть подписала себе окончательный приговор.

«Власть панически боится Юлии ТИМОШЕНКО. Даже, находясь в заключении, – она была, есть и будет лидером украинской оппозиции», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее убеждению, «переводя ТИМОШЕНКО из одной тюрьмы в другую, власти не удастся отстранить ее от политического процесса. Ее голос с каждым днем будет все громче, и будет услышан всеми, причем, не только в Украине, но и далеко за пределами нашей страны».

«Каждым новым издевательством над ТИМОШЕНКО власть еще больше настраивает людей против себя. Новогодней выходкой действующий режим подписал себе приговор, который будет исполнен не продажным судом, а силой народного возмущения», – подчеркнула народный депутат.

По мнению лидера УСДП, оппозиция должна приложить максимум усилий для того, чтобы Юлия ТИМОШЕНКО как можно быстрее получила свободу. «Мы будем бороться за то, чтобы лидер украинской оппозиции как можно быстрее оказалась на свободе. Мы объединим людей по всей Украине – от Львова до Харькова, от Симферополя до Киева – для того, чтобы действующая власть как можно быстрее понесла наказание за свои деяния», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.