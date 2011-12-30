Польский эксперт: Януковичу выгоднее держать Тимошенко в тюрьме

Украинская власть переводом осужденной к семи годам заключения экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО из следственного изолятора в Киеве в колонию в Харьковской области перед самым Новым годом хочет ее унизить и сломать «дух сопротивления».

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил заместитель директора польско-украинского фонда PAUCI Кшиштоф ФИЛЬЦЕК, комментируя сегодняшнее неожиданное этапирование Ю.ТИМОШЕНКО из Лукьяновского СИЗО в Качановскую женскую исправительную колонию №54.

«Я бы это воспринял скорее как элемент игры на сломление духа сопротивления самой ТИМОШЕНКО, которая, как известно, кроме того, что физически страдает – так по меньшей мере сообщают – и одновременно является очень активной: пишет различные открытые письма, как украинской власти, так и зарубежным лидерам», - сказал эксперт.

«Это очередной шаг, чтобы ее унизить», - добавил он.

Эксперт напомнил, что большинство европейцев, которые следят за ситуацией в Украине, считают дело против украинской экс-премьера политическим, отметив, что это дает основания верить в то, что власть может освободить Ю.ТИМОШЕНКО в 2012 году.

«Так же сильно, как не верится в независимость украинских судов, так же верится в то, что на базе политического решения это дело можно отмотать назад», - сказал он.

К.ФИЛЬЦЕК также выразил мнение, что украинская власть могла решить сейчас не освобождать Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы использовать ее дело в качестве элемента торга в отношениях с Европейским Союзом и Россией.

«Если говорить совсем цинично, то кажется, что по каким-то причинам нынешняя власть решила, что им выгоднее держать ТИМОШЕНКО в тюрьме, чем ее отпустить», - сказал он.

Эксперт не исключил, что украинская власть может играть «делом ТИМОШЕНКО» в газовых переговорах с Россией, назвав ошибочным мнение, что можно таким образом что-то выиграть с ЕС.

«Мне кажется, что в определенном моменте Президент Виктор ЯНУКОВИЧ потерял контроль над происходящим», - добавил аналитик, выразив мнение, что судьба Ю.ТИМОШЕНКО может не находиться исключительно в руках главы Украинского государства.

К.ФИЛЬЦЕК также назвал нереальным подписание и ратификацию согласованного Украиной и Евросоюзом в конце 2011 года договора об ассоциации без кардинального изменения ситуации относительно Ю.ТИМОШЕНКО.

«Холодной войны не будет, но не будет развития тех отношений: изменения в направлении сближения Украины с Евросоюзом», - сказал он, комментируя перспективы двусторонних отношений, если Ю.ТИМОШЕНКО останется в тюрьме и не будет принимать участие в запланированных на осень 2012 года парламентских выборах.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в начале 2011 года возбудила несколько уголовных дел против Ю.ТИМОШЕНКО, среди которых главное обвинение касалось превышения служебных полномочий во время подписания газового контракта с Россией в 2009 году.

В начале августа Печерский суд Киева дал согласие на арест Ю.ТИМОШЕНКО, а в октябре осудил ее к семи годам лишения свободы, что в свою очередь остро осудили ЕС и США, а также Россия, которая заявляет о легальности подписанного три года назад газового контракта.

23 декабря апелляционный суд подтвердил приговор первой инстанции, который сама Ю.ТИМОШЕНКО называет местью В.ЯНУКОВИЧА, категорически отбрасывая все предъявлены ей обвинения.