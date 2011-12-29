У Азарова уточнили: улучшение жизни «не резкое» и приходится на конец года

"Желтая пресса" искажает заявления премьера Николая Азарова, в частности, о росте покупательной способности украинцев, заявили в секретариате Кабмина.

"Премьер-министр не говорил о "резком" росте, и в этом можно убедиться, обратившись к стенограммам его публичных выступлений. Зато Николай Азаров заявлял, что политика правительства ведет к росту покупательной способности граждан. И это правда", - цитирует заявление Кабмина ТСН.

По словам представителей секретариата, "желтая пресса" использует подмены понятий и передергивание информации Госкомстата о структуре расходов населения ". "Так, недобросовестные оппоненты ссылаются на данные исследования домохозяйств за 1 полугодие 2011 года, хотя сейчас уже конец года. Во-первых, естественно, что премьер-министр использует самые свежие оперативные данные, имеющиеся в его распоряжении. И они однозначно свидетельствуют об активизации потребительских расходов", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря, приводя аргументы в пользу "правильной" политики правительства, премьер-министр заявил о "существенном" росте покупательной способности населения.

В частности, по его словам, украинцы стали больше покупать продовольственных продуктов (выросло потребление мяса, а овощей и фруктов население купило в 1,5 раза больше, чем в прошлом году).

Характерно, отметил Азаров, что потребительская активность касается не только товаров первой необходимости: в этом году было украинцы приобрели в 2 раза больше б/у автомобилей, на 30% - новых авто, в 1,5 раза — телевизоров, на 30% - спутниковых антенн, а мобильных телефонов — в 16 раз больше и т.п.

«Если населению не хватает на продукты питания, как они будут покупать спутниковые антенны?» — риторически спросил Азаров. Он уверен, что это «абсолютно объективные данные, свидетельствующие о том, что покупательная способность населения растет».

За день до этого глава правительства заявил, что о позитиве в 2011 году свидетельствует рост расходов населения на культурный отдых: «Когда трудно, то в музеи и на концерты не ходят - экономят», — заявил премьер.

Однако озвученные премьером данные расходятся со сведениями официальной статистики. Данные Госстата свидетельствуют, что основная доля расходов украинцев приходится на продукты питания — 54,7%. В целом расходы домохозяйств выросли на 14%. При этом доля расходов на "отдых и культуру" выросла с 1,6% до 1,7%, что находится в пределах статистической погрешности. Учитывая, что расходы на одного члена домохозяйства составляли 1,298 тыс гривен в месяц, украинец в среднем тратил на "отдых и культуру" — 70 гривен (цена одного билета в кинотеатр, театр или цена одной книги).