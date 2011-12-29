Яценюк: Янукович потеряет возможность назначать свое правительство

Лидер партии "Фронт Змін" Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что в случае подписания соглашения о газотранспортном консорциуме с Россией, новый состав Верховной Рады Украины расторгнет этот договор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом политик заявил в эфире.

"Если Украина подпишет с Россией газотранспортный консорциум, то он просуществует ровно до того, как будет сформирована новая Верховная Рада. Мы расторгнем двустороннее соглашение с нашими российскими партнерами о газотранспортном консорциуме, и тут дискуссии не будет никакой", – сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, таким образом Украина будет возвращать в свою собственность свои национальные активы.

При этом лидер "Фронта Змін" обещает не претендовать на пост премьера при президенте ЯНУКОВИЧЕ. "Из рук президента Януковича я не приму ни одной должности", - заявил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, оппозиция рассчитывает после выборов получить большинство в парламенте и сформировать свое правительство: "Если все будет так, как мы сейчас договариваемся в оппозиционном лагере, то, с Божьей помощью, мы получим большинство. Если мы получим большинство, президент В.ЯНУКОВИЧ навсегда потеряет возможность назначать своего премьер-министра и свой состав правительства", - сказал А.ЯЦЕНЮК.

"Большинство должно назначить своего премьер-министра. Мы готовы к тому, чтобы сформировать большинство в Верховной Раде и забрать у В.ЯНУКОВИЧА правительство", - добавил он.