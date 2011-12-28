Тигипко раздумал сливаться с ПР, а может и вовсе дверью хлопнуть?

Анонсированное объединение "Сильной Украины" Сергея Тигипко и властной Партии регионов может не состояться.

Об этом пишет газета "Сегодня".

Один из близких к власти политологов сказал изданию, что Тигипко вскоре после Нового года вообще покинет пост вице-премьера и уйдет в оппозицию, так как "он разочаровался в своих перспективах в отношениях с регионалами".

Однако в окружении Тигипко эту информацию не подтверждают.

"Бунтовать Сергей Леонидович не будет ни при каких условиях. И с поста вице-премьера он уходить не собирается. Но вероятность того, что "Сильная Украина" не будет объединяться с регионалами – сейчас выше 50%", - сказал один из его соратников.

"Слияние ничего не прибавит ни ему (Тигипко), ни Регионам. Скорее всего, "Сильная Украина" пойдет второй колонной власти на выборы и попытается преодолеть 5%-ный барьер, либо сосредоточится на работе в мажоритарных округах, поделив их с регионалами, – это еще не решено", - добавил соратник Тигипко.

Украинская правда