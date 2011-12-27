Рассмотрение дела Луценко перенесли на 11 января

Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО на 11 января 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня после завершения допроса очередного свидетеля объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Следующее судебное заседание должно начаться 11 января в 9.10.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО обвиняется в незаконном оформлении на работу в МВД личного водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.