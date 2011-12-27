Луценко: дела Тимошенко - это спецоперация по срыву евроинтеграции

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО называет уголовные дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО спецоперацией по срыву евроинтеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил журналистам посредством своих адвокатов.

По его словам, решение апелляционного суда Киева, оставившее в силе приговор экс-премьеру Украины Ю.ТИМОШЕНКО по "газовому делу", - очередной акт "самозахоронения режима" действующей власти.

"Я считал и считаю, что дела против ТИМОШЕНКО - четко проработанные спецоперации, которые используют жажду мести ЯНУКОВИЧА (Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ - УНИАН) над лидером оппозиции для срыва евроинтеграции Украины. Это понимает уже весь мир, поэтому очередное судилище - это акт самозахоронения режима, к сожалению, вместе с Украиной", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.