Королевская: с этой гибридной властью Украину не возьмут в Европу

Нынешняя власть преподнесла украинцам еще один «подарок» – снизила рейтинг демократии страны до уровня африканских стран. Об этом заявила лидер Украинской социал-демократической партии (УСДП), народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской социал-демократической партии.

По ее словам, «власть продолжает затягивать в бездну всю страну и подготовила украинцам к Новому году еще один сомнительный подарок – резкое снижение мирового рейтинга демократии в Украине в 2011 году. Падение в рейтинге The Economist на 12 позиций – это международная оценка заслуг украинской власти, которая планомерно и целенаправленно уничтожает демократию в нашей стране».

Мировой рейтинг демократии составляется ежегодно аналитическим отделом британского журнала The Economist, отметили в пресс-службе УСДП. Рейтинг основывается на таких параметрах: избирательный процесс и плюрализм, функционирование правительства, активность населения в политическом процессе, политическая культура и гражданские свободы. Аналитики издания также определяют, к какому режиму власти принадлежит государство – полная демократия, дефектная демократия, гибридный режим, авторитарный режим. В этом году украинское государство заняло 79-е место среди 167 государств. В прошлом году Украина занимала 67-е место и была названа страной с «дефектной демократией».

Народный депутат напомнила, что благодаря «заслугам» нынешней власти, политическая система Украины в 2011 году получила статус «гибридного режима». «В 2011 году власть «завоевала» для нашей политической системы титул «гибридный режим» – согласно которому она не соблюдает права и свободы человека, а выборы находятся под контролем власти. Наше «почетное место» теперь за Бенином, Гайаной и Ганой», – отметила лидер УСДП.

По ее мнению, рейтинг является ярким подтверждением отсутствия европейских перспектив для нашей страны при нынешней власти. «Всем, кроме действующей власти, понятно: мир осуждает репрессии против оппозиции, и рейтинг The Economist – еще один аргумент в защите ее лидера – Юлии ТИМОШЕНКО. На Западе нет иллюзий относительно политической мотивированности дела Ю.ТИМОШЕНКО. Публикация рейтинга показывает настоящую цену заявлений власти об «успехе саммита Украина-ЕС». С этой гибридной властью и ее гибридной демократией Украину примут в европейскую семью тогда же, когда и Бенин с Ганой и Гайаной», – добавила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.