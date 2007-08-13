В НУ-НС считают, что Ющенко хорошо просчитал свою инициативу

«Президент, провозглашая «Острожские инициативы», понимал, что разные социальные проекты будут избирательным оружием в руках «проффесиональных » популистов, которыми является есть правительство Януковича-Азарова", - сказал сайту RAZOM народный депутат пятого созыва, член блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Анатолий Матвиенко.

«Президент определил реальные, просчитанные, обоснованные социальные инициативы в то время как Янукович и Азаров занимаются дешевым популизмом», - добавил он.

По его словам, «регионалы» умеют лишь обещать и перекладывать на будущие правительства ответственность за собственные действия.

Член Блока убежден, что Президент показал реальную и необходимую политику ближайших лет, которая является требованием для любого правительства. «В отличие от нынешнего Кабинета Министров, демократические силы смогут сформировать настоящее правительство профессионалов. У нас есть возможности и опыт, способные и профессиональные люди, способные поддержать социальные инициативы Ющенко, состоятельные воплотить их, обеспечив украинскому народу лучшую жизнь и хорошее будущее», - заверил Матвиенко.

По его словам, Блок «Наша Украина – Народная Самооборона» и другие демократические силы смогут быстро сформировать профессиональное правительство. «Мы обеспечим людям стабильность», - убежден Матвиенко.