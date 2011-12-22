Рассмотрение жалобы Тимошенко перенесли на завтра
10:57, 22 декабря 2011Политика
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После обнародования заявления
|Елена СИТАЙЛО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председательствующая по делу судья Елена СИТАЙЛО после того, как защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО обнародовал заявление Ю.ТИМОШЕНКО о ее отказе от участия в апелляционном рассмотрении этой жалобы и от последующего кассационного обжалования любого решения Апелляционного суда по результатам рассмотрения ее жалобы.
«Рассмотрение жалобы переносится на 23 декабря в 10.00», - сообщила судья Е.СИТАЙЛО.
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