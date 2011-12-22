Янукович летит в Турцию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит официальный визит в Турецкую Республику.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом информировал глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН.

Ожидается, что визит будет способствовать дальнейшему углублению политического диалога между Украиной и Турцией, активизации сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, транспортной, культурной и других сферах.

В ходе визита глава Украинского государства проведет встречи с Президентом Турецкой Республики Абдуллахом ГЮЛЕМ и премьер-министром Реджепом Тайипом ЭРДОГАНОМ.

Под председательством Президента Украины и премьер-министра Турции состоится первое заседание Стратегического совета высокого уровня.

С.ЛЁВОЧКИН подчеркнул, что по результатам визита планируется подписать Совместное заявление, которое закрепит основные договоренности сторон относительно интенсификации сотрудничества на конкретных перспективных направлениях двустороннего взаимодействия.

В рамках визита также готовится к подписанию План действий относительно развития двусторонних отношений между Украиной и Турецкой Республикой на 2012-2013 годы, Межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан, Программа сотрудничества в области культуры на 2012-2014 годы.

Кроме того, предусматривается заключить ряд других двусторонних документов, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества, в частности в транспортной, агропромышленной и инвестиционной сферах.