У Яценюка утверждают, что им известно требование России в переговорах по газу

«Фронт змін» заявляет, что Россия в обмен на снижение цены на газ требует от Киева фактически сдачу украинской газотранспортной системы.

Об этом говорится в переданной УНИАН заявлению партии.

Партии «Фронт змін» стало известно о ходе переговоров в Москве. За цену на газ в 250 долларов за тысячу кубических метров, которую озвучил сегодня на пресс-конференции Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, Россия требует от Киева фактически сдачу украинской газотранспортной системы. Вместе с землей - это все, что осталось у Украины», - подчеркивается в заявлении.

В частности, по данным партии, «российский пакет» включает создание газотранспортного консорциума на условиях 50% на 50%, вступление Украины в ЕврАзЭс и Таможенный союз, денонсацию Киевом Соглашения об участии Украины в Европейском энергетическом содружестве и передачу под контроль Москвы всего украинского внутреннего рынка газа, включая распределительные сети». «Ни Брюсселю, ни Вашингтону в консорциуме места нет», - отметили в партии «Фронт змін».

Как считают в партии, «это план по завершению формирования российской энергетической и политической монополии на постсоветском пространстве».

После этого, убеждены в партии «Фронт змін», Президент Украины «может просто отнести ключи от своего кабинета на Банковой в Кремль».

«Сегодня Виктор ЯНУКОВИЧ загнал себя уже даже не в тупик. Он уже очутился в ловушке. И из этой ловушки он не выберется сам и может затянуть в нее всю страну, которая остановилась за шаг от пропасти.

Единственным выходом, который еще может спасти Президента и Украину, является добровольная отставка Виктора ЯНУКОВИЧА», - говорится в заявлении партии «Фронт змін».

В партии также считают, что В.ЯНУКОВИЧ должен объявить об отставке правительства, проведении досрочных парламентских и президентских выборов.