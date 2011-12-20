Каськив серьезно работал, чтобы создать «точку входа»

По результатам презентаций инвестиционных возможностей Украины ожидается подписание, по меньшей мере, трех контрактов на сумму почти 2 млрд. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ заявил на пресс-конференции о результатах деятельности агентства в 2011 году, которая состоялась в Администрации Президента.

В целом, по итогам презентаций Госагентство получило более 100 обращений относительно партнерства в рамках реализации нацпроектов.

По словам В.КАСЬКИВА, на протяжении октября-декабря 2011 года роуд-шоу, которые представляли инвестиционный потенциал 15 городов Украины, состоялись в Европе, Северной Америке, на Ближнем и Дальнем Востоке. Презентации сопровождались медийной кампанией с участием международных и украинских СМИ, проведением теле- и радиотрансляций и тому подобное.

«За короткий период вышло около 500 публикаций в ведущих мировых печатных и электронных медиа, почти 40 публикаций на ресурсах информационных агентств и около 30 сюжетов на ведущих телевизионных каналах», - сказал В.КАСЬКИВ.

«В этом году впервые представители мирового бизнеса узнали об инвестиционных возможностях в Украине и получили конкретные предложения в форме профессионально подготовленных проектов», – отметил председатель Госагентства по инвестициям.

«Впервые Украина вышла на рынок с такими предложениями, и мы считаем, что итогом этих роуд-шоу будет не только увеличение информации об Украине, осведомленности среди мировых компаний, но и конкретные результаты», – подчеркнул В.КАСЬКИВ.

Кроме того, он сообщил, что за семь месяцев работы агентства в сфере инвестиций Украины был впервые внедрен проектный менеджмент в государственном управлении; определен приоритет инвестиционных средств над бюджетными; внедрен принцип персональной ответственности за результат воплощения тех или иных проектов; проведены публичные открытые государственные закупки, которые обеспечили широкое участие авторитетных международных участников и экономию бюджетных средств; в мире презентованы инвестиционные возможности Украины в формате роуд-шоу.

Кроме того, отметил председатель Госагентства, в Украине начало работать «единое инвестиционное окно» для иностранных инвесторов.

«Достаточно серьезная работа проведена, чтобы создать в Украине «точку входа», которая отвечала бы международным стандартам», – сказал он.

По словам В.КАСЬКИВА, речь идет об «абсолютно либеральном, прозрачном и законном механизме для системного сопровождения на внутреннем рынке» вместо коррупционных схем, которые существовали раньше, и фактическом создании системы, с помощью которой уполномоченный государственный орган «должен был бы обеспечить комфортные условия для привлечения инвестиций в Украине».

Говоря об инвестиционных поступлениях в Украину, В.КАСЬКИВ сообщил: прямые иностранные инвестиции на январь-октябрь 2011 года, по данным НБУ, составляли 5,5 млрд. долларов – это на 35,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Если такая тенденция сохранится в последнем квартале, суммарный объем инвестиций за год должен достичь 7,5 млрд. долларов», – сказал он.

На сегодняшний день, отметил председатель Госагентства, уже заключены контракты на сумму более 450 млн. долларов и подписаны рамочные соглашения, которые предусматривают инвестирование в реализацию национальных проектов на более чем 3,7 млрд. долларов.

«Результат нашей деятельности ярко подтверждает: инициатива Президента, связанная с созданием Института национальных проектов, очень успешна», – резюмировал председатель Госагентства.