УНП и "Наша Украина" заявили об объединении

На совместном заседании Провода Днепропетровской областной организации Украинской народной партии и Президиума областной организации политической партии «Наша Украина» 16 декабря было принято заявление об объединении этих политических сил и координации текущей деятельности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облорганизации «Наша Украина».

В ближайшее время состоятся совместные заседания руководящих органов всех ячеек областных организаций.

Также областные организации УНП и «Нашей Украины» призвали руководящие органы партий ускорить процесс объединения, и предложили срочно создать в Верховной Раде парламентскую фракцию, которая объединит народных депутатов - членов УНП и «Нашей Украины», выработать и обнародовать общую позицию на переговорах с другими национально-демократическими силами о выдвижения кандидатов в мажоритарных округах на выборах 2012 г.

Кроме того, облорганизации УНП и «Нашей Украины» в рамках слияния партий предлагают провести политическую люстрацию и начать процесс избрания делегатов объединительного съезда.

Организации УНП и «Нашей Украины» предлагают провести объединительный съезд политических сил в феврале 2012 г., после проведения совместных собраний ячеек обеих партий и избрания делегатов на межпартийной конференции.