Юлия Тимошенко надела “пиджак Анны Герман” (фоторепортаж)

Украинские женщины-политики недаром так придирчиво относятся к своей одежде. Представительниц других слоев населения также не оставляет в покое этот вопрос. Но не до такой степени, чтобы не дай Бог, у подруги, или тем более «вражины” в гардеробе появилось такое же платье или сумочка... По-видимому, счастливое исключение из этого правила составляют разве что сестри-близнецы, которые традиционно одеваются словно «под копирку”.

Но в среду 8 августа Юлия Тимошенко пришла на встречу с премьером Баварии в точно таком пиджаке, который давно уже есть в гардеробе регионалки Анны Герман.

Напомним, что еще в январе соратник Виктора Януковича появилась в зале Верховной Рады в черном пиджачке с кружевным воротником и манжетами, выполненными в белом цвете.

А в конце мая, регионалка, так сказать, публичнее некуда засветилась в тому же пиджаке в студии канала НТН .

Вот и думайте теперь, то ли Юлия Владимировна до такой степени игнорирует “неписаные правила” политического окружения... То ли предмет гардероба понравился так, что самая элегантная из украинских политиков лидер БЮТ решила последовать примеру регионалки, которая обычно проигрывает Тимошенко в этом вопросе... То ли люди, которые отвечают за внешний вид Тимошенко, просто не заметили, что она надела “ношеный” пиджак...

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