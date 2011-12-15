Медведев опровергает информацию, что он идет работать к Попову
13:36, 15 декабря 2011Политика
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Депутатские полномочия сложил
Советник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Олег МЕДВЕДЕВ опровергает информацию о том, что он переходит на работу к председателю КГГА Александру ПОПОВУ.
Об этом он сообщил сегодня корреспонденту УНИАН.
«Я не иду работать советником А.ПОПОВА», - сказал он.
А.МЕДВЕДЕВ заметил, что ему трудно сказать, кому была нужна дезинформация.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Киевсовет досрочно прекратил полномочия депутата Киевсовета от фракции "БЮТ-Батькивщина" О.МЕДВЕДЕВА.
О.МЕДВЕДЕВ подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
Перед этим в СМИ была распространена информация, что О.МЕДВЕДЕВ идет работать советником председателя КГГА А.ПОПОВА.
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