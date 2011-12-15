Медведев опровергает информацию, что он идет работать к Попову

Советник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Олег МЕДВЕДЕВ опровергает информацию о том, что он переходит на работу к председателю КГГА Александру ПОПОВУ.

Об этом он сообщил сегодня корреспонденту УНИАН.

«Я не иду работать советником А.ПОПОВА», - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ заметил, что ему трудно сказать, кому была нужна дезинформация.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Киевсовет досрочно прекратил полномочия депутата Киевсовета от фракции "БЮТ-Батькивщина" О.МЕДВЕДЕВА.

О.МЕДВЕДЕВ подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Перед этим в СМИ была распространена информация, что О.МЕДВЕДЕВ идет работать советником председателя КГГА А.ПОПОВА.