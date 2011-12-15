Власенко подтвердил, что на видео в Интернете - Тимошенко

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО обратится в правоохранительные органы относительно законности оснований для съемки экс-премьера в Лукьяновском СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

«На сегодняшний день готовится заявление в Генпрокуратуру, СБУ, Государственную пенитенциарную службу. Это незаконные действия», - сказал он.

Защитник обратил внимание на то, что на изложенном в интернете видео четко видно, что Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно обращалась с просьбой прекратить видеосъемку, однако на это никто не обращал внимание.

Кроме того, С.ВЛАСЕНКО выразил убеждение, что данное видео смонтировано.

В то же время он подтвердил, что на видео действительно зафиксирована Ю.ТИМОШЕНКО, однако назвал аморальным обнародование этого видео в СМИ.

«Я убежден, что фамилия животного в погонах полковника СБУ, который причастен к этой видеосъемке, будет впоследствии обнародована… Когда больной человек лежит и говорит не снимайте, а его снимают, - это аморально», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

«Есть предел всему. Они бы еще ковры из кабинета ХОРОШКОВСКОГО принесли. Если господин ЯНУКОВИЧ считает, что какие-то условия для кого-то шикарны, то пусть выезжает из Межигорья и садится в камеру. Если КУЗЬМИН считает, то пусть из своего шикарного дома выезжает и садится в камеру», - добавил он.

Перед брифингом С.ВЛАСЕНКО, который проходил возле Лукьяновского СИЗО, произошел инцидент. В частности, среди представителей СМИ стоял человек, который снимал все происходящее на любительскую видеокамеру. С.ВЛАСЕНКО подошел к этому мужчине и попросил показать либо удостоверение представителя СМИ, либо другой документ. Мужчина растерялся и сказал, что живет в соседнем с СИЗО доме, позже он вообще ушел.

В свою очередь С.ВЛАСЕНКО заявил журналистам, что это представитель Службы безопасности Украины, и он его знает, поскольку именно этот человек проводил съемку выездного заседания Шевченковского райсуда Киева в СИЗО.

По словам С.ВЛАСЕНКО, в тот день Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА попросила этого человека представиться, и он предоставил документ старшего уполномоченного СБУ.