Безсмертный: Кто-то очень сильно хлопнет дверью

Бывший посол Украины в Беларуси Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ считает, что протесты россиян после выборов в Государственную думу России стали приговором действующему режиму в РФ.

Об этом он заявил в эфире Радио «Свобода».

«Так же, как Майдан в Киеве, Болотная площадь в Москве – это приговор действующему режиму и его политическим лидерам», - сказал Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.

По его мнению, для народов Украины, России и Беларуси «площадная демократия» - это не только фрагмент жизни, но и их суть. «Если заглянуть в историю, то от Новгородского Вече, Киевского Вече, рад Запорожской Сечи, донских, кубанских казаков и др. избрание руководителей на площадях было общим правилом, традицией. Поэтому появление Майдана в Украине, скорее всего, и является проявлением «площадной демократии», как инструмента отношений и оценки народом власти, которую они избирают, или которая не хочет уходить. То же происходило 19 декабря прошлого года в Минске, а теперь мы наблюдаем в Москве», - заявил Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.

Он убежден, либо власть поймет протестные настроения людей и уйдет сама, либо ситуация будет заостряться. «Стоит взглянуть на события на Болотной площади в Москве. В один день вдруг всем стало понятно, что страна идет не туда. Нынешнюю власть в России никто больше поддерживать не будет», - считает Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.

По его словам, симптомы тоталитарной власти РФ сказываются и на действиях первого заместителя руководителя Администрации Президента Владислава СУРКОВА, который рассказывал телеведущим, что они должны народу говорить, и в скандале вокруг издательского дома «КоммерсантЪ», и в ряде других ситуаций. «Это говорит о том, что кто-то очень сильно хлопает дверями», - отметил Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.

В то же время он подчеркнул, что нужно прекратить делать глупости, иначе таким путем можно просто развалить страну. «Ведь, если сегодня вспомнят о том, что существуют еще 26 Деклараций о независимости автономных бывших союзных республик, то для Российской Федерации это может закончиться очень нехорошими событиями», - считает Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.

Поэтому, по его словам, российская власть сегодня должна избегать заострения общественных конфликтов, как это было во время Помаранчевой революции в Украине.

«Существует очень тонкая грань между мирными демонстрациями и кровавыми конфликтами в обществе. Сегодня перед властью РФ встало большая задача – научиться мирно выходить из подобного общественного тупика. В 2004 году в Украине с обеих сторон были ответственные люди, которые понимали, что нельзя доводить ситуацию до конфликта социальных групп, территорий и пр. Хорошо, что сегодня в РФ люди в момент всплеска эмоций, увидев, что не могут остановить вал фальсификаций избирательной кампании, осознают недопустимость конфликтных ситуаций», - заметил Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, выборы в Госдуму РФ прошли 4 декабря. В парламент прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

10 декабря во многих крупных российских городах прошли митинги против фальсификации результатов выборов. Самый массовый митинг прошел в Москве на Болотной площади, - по разным оценкам, там собралось от 25 до 80 тысяч людей.

По итогам митинга была принята резолюция из пяти требований: "немедленное освобождение всех политзаключенных", "отмена итогов фальсифицированных выборов", "отставка председателя Центризбиркома", "регистрация оппозиционных партий и принятие демократического законодательства о партиях и выборах" и "новых открытых и честных выборах".